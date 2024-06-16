2024 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 108971402 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 108971402 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 232,54332

Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.929.937

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108971402

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 232,54332

Başarı Sıralaması: 1.929.937

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,08680

Başarı Sıralaması: 2.012.215

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: Doldu-88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1619258

Kontenjan 2021: 85+3

Yerleşen 2021: Dolmadı-67