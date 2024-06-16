2024 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları ( Önlisans ) 108952123 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tercih kod numarası 108952123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Puanı: 256,06838
Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.511.650
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108952123
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 256,06838
Başarı Sıralaması: 1.511.650
Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,84637
Başarı Sıralaması: 1.392.014
Kontenjan 2022: 85+3
Yerleşen 2022: Doldu-88
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 209.29264
Başarı Sıralaması: 1311672
Kontenjan 2021: 85+3
Yerleşen 2021: Doldu-88