2024 Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108990433 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108990433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,46242
Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.640.992
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108990433
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Emlak Yönetimi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 248,46242
Başarı Sıralaması: 1.640.992
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,18148
Başarı Sıralaması: 1.642.296
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 188.84253
Başarı Sıralaması: 1590796
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41