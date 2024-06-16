2024 Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108990433 Ücretsiz

108990433 | Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108990433 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108990433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Emlak Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi   Bölümü   Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,46242

Selçuk Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.640.992

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990433

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 248,46242

Başarı Sıralaması: 1.640.992

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,18148

Başarı Sıralaması:  1.642.296

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.84253

Başarı Sıralaması:  1590796

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Karabük Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106150574 Ücretsiz
2024 Karabük Üniversitesi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 106150574 Ücretsiz
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102890102 İÖ-Ücretli
2024 Çankırı Karatekin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102890102 İÖ-Ücretli
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107350321 Ücretsiz
2024 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 107350321 Ücretsiz
2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 203551152 Ücretli
2024 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 203551152 Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları