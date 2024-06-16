2024 Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 108950303 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 108950303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 282,09630
Selçuk Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.114.934
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108950303
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 282,09630
Başarı Sıralaması: 1.114.934
Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,49468
Başarı Sıralaması: 1.146.684
Kontenjan 2022: 75+2
Yerleşen 2022: Doldu-77
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 222.23456
Başarı Sıralaması: 1133273
Kontenjan 2021: 75+2
Yerleşen 2021: Doldu-77