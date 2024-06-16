2024 Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108953121 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü tercih kod numarası 108953121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Çumra Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanı: 229,15235

Selçuk Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.994.530

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953121

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Coğrafi Bilgi Sistemleri

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 229,15235

Başarı Sıralaması: 1.994.530

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,25784

Başarı Sıralaması: 2.327.546

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1594536

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-8