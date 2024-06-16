2024 Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 108952256 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü tercih kod numarası 108952256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bahçe Tarımı Bölümü Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Tarımı Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bahçe Tarımı Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanı: 226,96210

Selçuk Üniversitesi Bahçe Tarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.036.963

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108952256

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Bahçe Tarımı

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 226,96210

Başarı Sıralaması: 2.036.963

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,19466

Başarı Sıralaması: 2.009.670

Kontenjan 2022: 36+1

Yerleşen 2022: Doldu-37

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1621478

Kontenjan 2021: 25+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-14