2024 Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108953175 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 108953175 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 326,19309

Selçuk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 608.435

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953175

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 326,19309

Başarı Sıralaması: 608.435

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,27620

Başarı Sıralaması: 587.212

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.00246

Başarı Sıralaması: 535986

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72