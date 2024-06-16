2024 Selçuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 108950224 Ücretsiz

108950224 | Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Adalet ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Selçuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 108950224 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 108950224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 321,40448

Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 652.599

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108950224

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 321,40448

Başarı Sıralaması: 652.599

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,49313

Başarı Sıralaması:  655.487

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022:  Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.04318

Başarı Sıralaması:  638024

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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