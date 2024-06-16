2024 Selçuk Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 108950224 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 108950224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 321,40448
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 652.599
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108950224
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 321,40448
Başarı Sıralaması: 652.599
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,49313
Başarı Sıralaması: 655.487
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264.04318
Başarı Sıralaması: 638024
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103