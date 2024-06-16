2024 Selçuk Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108953457 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108953457 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 238,41077

Selçuk Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.820.588

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953457

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,41077

Başarı Sıralaması: 1.820.588

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,98948

Başarı Sıralaması: 1.747.311

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1250564

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-4