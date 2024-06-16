2024 Sanko Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207710111 %25 İndirimli

207710111 | Sanko Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Sanko Üniversitesi Anestezi ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sanko Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 207710111 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sanko Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Sanko Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sanko Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 207710111 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sanko Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sanko Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sanko Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Sanko Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 314,02274

Sanko Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 726.256

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207710111

ÜNİVERSİTE: Sanko Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 314,02274

Başarı Sıralaması: 726.256

Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,12868

Başarı Sıralaması:  686.92

Kontenjan 2022:  22+0

Yerleşen 2022:  Doldu-22

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265.06452

Başarı Sıralaması:  627984

Kontenjan 2021:  20+0

Yerleşen 2021:  Doldu-20

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