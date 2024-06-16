2024 Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 207710101 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 207710101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sanko Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-7 kişi yerleşmiştir.

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Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 328,53804

Sanko Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 588.014

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207710101

ÜNİVERSİTE: Sanko Üniversitesi

FAKÜLTE: Ameliyathane Hizmetleri

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 328,53804

Başarı Sıralaması: 588.014

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,35419

Başarı Sıralaması: 531.129

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.14952

Başarı Sıralaması: 534728

Kontenjan 2021: 6+0

Yerleşen 2021: Doldu-6