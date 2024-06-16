2024 Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112751062 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 112751062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Samsun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 233,10556
Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.919.335
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112751062
ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 233,10556
Başarı Sıralaması: 1.919.335
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,23168
Başarı Sıralaması: 2.032.696
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1608899
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-23