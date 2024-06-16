2024 Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112751062 Ücretsiz

112751062 | Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 112751062 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 112751062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi   Yapı Denetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi   Bölümü   Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 233,10556

Samsun Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.919.335

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112751062

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 233,10556

Başarı Sıralaması: 1.919.335

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,23168

Başarı Sıralaması:  2.032.696

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1608899

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-23

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