2024 Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 112751292 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 112751292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Mimari Restorasyon Bölümü Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 235,61496

Samsun Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.872.194

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112751292

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimari Restorasyon

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 235,61496

Başarı Sıralaması: 1.872.194

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,74776

Başarı Sıralaması: 1.815.867

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1623214

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-60