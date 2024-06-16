2024 Samsun Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 112771065 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 112771065 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Samsun Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Samsun Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Samsun Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 259,78671
Samsun Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.450.808
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112771065
ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 259,78671
Başarı Sıralaması: 1.450.808
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,92660
Başarı Sıralaması: 1.373.835
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 190.55668
Başarı Sıralaması: 1576648
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41