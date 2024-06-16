2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111851708 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111851708 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Moda Tasarımı Bölümü Ferizli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 268,69788
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.310.614
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111851708
ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Moda Tasarımı
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 268,69788
Başarı Sıralaması: 1.310.614
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,36664
Başarı Sıralaması: 1.238.199
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.11491
Başarı Sıralaması: 1256684
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52