2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Taban Puanları ( Önlisans ) 111851523 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Bölümü tercih kod numarası 111851523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Metalurji Bölümü Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Bölümü Taban Puanı: 250,16541

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Metalurji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.611.725

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851523

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Metalurji

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 250,16541

Başarı Sıralaması: 1.611.725

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,75360

Başarı Sıralaması: 1.535.598

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1588316

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-37