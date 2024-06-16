2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111850128 Ücretsiz

111850128 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 111850128 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 111850128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Makine   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine   Bölümü   Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-82 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 286,71898

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.051.631

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111850128

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 286,71898

Başarı Sıralaması: 1.051.631

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-82

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,25013

Başarı Sıralaması:  999.417

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022:  Doldu-82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232.3632

Başarı Sıralaması:  1001908

Kontenjan 2021:  80+2

Yerleşen 2021:  Doldu-82

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