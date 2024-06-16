2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111851268 Ücretsiz

111851268 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111851268 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111851268 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İşletme Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi   Bölümü   Geyve Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 230,45951

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.969.486

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851268

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Yönetimi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 230,45951

Başarı Sıralaması: 1.969.486

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,01918

Başarı Sıralaması:  2.184.185

Kontenjan 2022:  37+1

Yerleşen 2022:  Doldu-38

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1577507

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-8

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