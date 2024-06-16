2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111890192 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111890192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İç Mekan Tasarımı Bölümü Hendek Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 278,84963

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.160.738

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890192

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: İç Mekan Tasarımı

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,84963

Başarı Sıralaması: 1.160.738

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,15962

Başarı Sıralaması: 1.080.754

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.17797

Başarı Sıralaması: 1016342

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52