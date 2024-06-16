2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111890174 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 111890174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Ferizli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 292,17342

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 979.588

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890174

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,17342

Başarı Sıralaması: 979.588

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,08621

Başarı Sıralaması: 901.928

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.82958

Başarı Sıralaması: 936762

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52