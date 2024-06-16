2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111890190 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111890190 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi Bölümü Geyve Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 238,13269

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.825.739

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890190

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 238,13269

Başarı Sıralaması: 1.825.739

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,28345

Başarı Sıralaması: 1.914.476

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1580666

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-10