2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 111850058 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 111850058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 294,34424
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 952.028
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111850058
ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 294,34424
Başarı Sıralaması: 952.028
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,47274
Başarı Sıralaması: 958.059
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.91549
Başarı Sıralaması: 924306
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62