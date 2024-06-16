2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 111850058 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 111850058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 294,34424

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 952.028

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111850058

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 294,34424

Başarı Sıralaması: 952.028

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,47274

Başarı Sıralaması: 958.059

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.91549

Başarı Sıralaması: 924306

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62