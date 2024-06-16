2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111851814 Ücretsiz

111851814 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 111851814 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111851814 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi   Bölümü   Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 232,65097

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.927.934

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851814

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,65097

Başarı Sıralaması: 1.927.934

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,35995

Başarı Sıralaması:  1.982.158

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1625515

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-36

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