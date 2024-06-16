2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Pastacılık ve Ekmekçilik Taban Puanları ( Önlisans ) 111890231 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü tercih kod numarası 111890231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Puanı: 291,85649

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 983.771

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890231

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Pastacılık ve Ekmekçilik

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 291,85649

Başarı Sıralaması: 983.771

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,41904

Başarı Sıralaması: 1.090.990

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---