2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 111890211 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 111890211 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Arifiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 259,32060

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.458.451

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890211

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,32060

Başarı Sıralaması: 1.458.451

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,16735

Başarı Sıralaması: 1.386.648

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199.96399

Başarı Sıralaması: 1453859

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41