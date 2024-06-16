2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 111851117 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 111851117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne Doldu-59 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 271,17692

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.272.862

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851117

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,17692

Başarı Sıralaması: 1.272.862

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,78006

Başarı Sıralaması: 1.157.018

Kontenjan 2022: 55+2

Yerleşen 2022: Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.99459

Başarı Sıralaması: 1056698

Kontenjan 2021: 55+2

Yerleşen 2021: Doldu-57