2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 111851647 Ücretsiz

111851647 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Taban Puanları ( Önlisans ) 111851647 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü tercih kod numarası 111851647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü   Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Puanı: 245,00397

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.701.475

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851647

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,00397

Başarı Sıralaması: 1.701.475

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,09229

Başarı Sıralaması:  1.511.101

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.24392

Başarı Sıralaması:  1449496

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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