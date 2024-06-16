2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111890215 Ücretsiz

111890215 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaali ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111890215 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaali ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 111890215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaali ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 265,75273

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.356.246

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890215

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği

ŞEHİR: Kocaali

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 265,75273

Başarı Sıralaması: 1.356.246

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 265,32981

Başarı Sıralaması:  1.254.187

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.96492

Başarı Sıralaması:  1469202

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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