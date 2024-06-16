2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 111890215 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaali ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 111890215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaali ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-41 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 265,75273
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.356.246
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111890215
ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği
ŞEHİR: Kocaali
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 265,75273
Başarı Sıralaması: 1.356.246
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,32981
Başarı Sıralaması: 1.254.187
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.96492
Başarı Sıralaması: 1469202
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41