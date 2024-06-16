2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 111890197 Ücretsiz

111890197 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaali ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Deniz Ulaştırma ve İşletme Taban Puanları ( Önlisans ) 111890197 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaali ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü tercih kod numarası 111890197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü   Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaali ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma ve İşletme   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Puanı: 300,32395

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 878.659

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890197

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz Ulaştırma ve İşletme

ŞEHİR: Kocaali

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 300,32395

Başarı Sıralaması: 878.659

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,06596

Başarı Sıralaması:  810.86

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237.58704

Başarı Sıralaması:  939560

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Doldu-31

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