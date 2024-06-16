2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 111890216 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 111890216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Karasu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 271,76119

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.264.189

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890216

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 271,76119

Başarı Sıralaması: 1.264.189

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,07468

Başarı Sıralaması: 1.273.737

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.55032

Başarı Sıralaması: 1475411

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41