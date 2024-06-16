2024 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları ( Önlisans ) 111851805 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 111851805 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne Dolmadı-52 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 274,07258

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.229.729

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851805

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 274,07258

Başarı Sıralaması: 1.229.729

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,55290

Başarı Sıralaması: 1.235.316

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.03674

Başarı Sıralaması: 1189563

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52