2024 Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108890251 UÖ-Ücretli

108890251 | Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Taban Puanları ( Önlisans ) 108890251 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü tercih kod numarası 108890251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi   Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü   Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Puanı: 314,17923

Sakarya Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 724.605

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108890251

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 314,17923

Başarı Sıralaması: 724.605

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,95509

Başarı Sıralaması:  868.202

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022:  Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231.25546

Başarı Sıralaması:  1015423

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

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