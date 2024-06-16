2024 Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108851462 Ücretsiz

108851462 | Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 108851462 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 108851462 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü   Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 327,57183

Sakarya Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 596.374

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108851462

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 327,57183

Başarı Sıralaması: 596.374

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,61873

Başarı Sıralaması:  576.131

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.26007

Başarı Sıralaması:  525366

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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