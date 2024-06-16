2024 Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 108851744 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 108851744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 318,75431

Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 678.225

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108851744

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 318,75431

Başarı Sıralaması: 678.225

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,56790

Başarı Sıralaması: 664.137

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.22292

Başarı Sıralaması: 646274

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67