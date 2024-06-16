2024 Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları ( Önlisans ) 108851717 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 108851717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 273,55704

Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.237.319

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108851717

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,55704

Başarı Sıralaması: 1.237.319

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,63176

Başarı Sıralaması: 1.234.134

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.87734

Başarı Sıralaması: 1245900

Kontenjan 2021: 100+3

Yerleşen 2021: Doldu-103