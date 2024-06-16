2024 Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 108851577 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 108851577 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 277,07625

Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.186.351

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108851577

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 277,07625

Başarı Sıralaması: 1.186.351

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,95994

Başarı Sıralaması: 1.198.775

Kontenjan 2022: 91+3

Yerleşen 2022: Doldu-94

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.42713

Başarı Sıralaması: 1210937

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82