2024 Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 108851577 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 108851577 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 277,07625
Sakarya Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.186.351
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108851577
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: İnternet ve Ağ Teknolojileri
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 277,07625
Başarı Sıralaması: 1.186.351
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,95994
Başarı Sıralaması: 1.198.775
Kontenjan 2022: 91+3
Yerleşen 2022: Doldu-94
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.42713
Başarı Sıralaması: 1210937
Kontenjan 2021: 80+2
Yerleşen 2021: Doldu-82