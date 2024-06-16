2024 Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108851417 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 108851417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronik Teknolojisi Bölümü Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronik Teknolojisi Bölümüne Doldu-84 kişi yerleşmiştir.

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Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 304,69896

Sakarya Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 827.868

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108851417

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronik Teknolojisi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 304,69896

Başarı Sıralaması: 827.868

Kontenjan 2022 – 2023 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,50400

Başarı Sıralaması: 752.996

Kontenjan 2022: 82+3

Yerleşen 2022: Doldu-85

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228.41976

Başarı Sıralaması: 1051337

Kontenjan 2021: 80+2

Yerleşen 2021: Doldu-82