2024 Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108850234 Ücretsiz

108850234 | Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108850234 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 108850234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi   Çocuk Gelişimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi   Bölümü   Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 305,87099

Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 814.389

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108850234

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 305,87099

Başarı Sıralaması: 814.389

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,39621

Başarı Sıralaması:  713.279

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.63072

Başarı Sıralaması:  684008

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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