2024 Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108850234 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tercih kod numarası 108850234 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi Bölümü Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanı: 305,87099
Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 814.389
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108850234
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 305,87099
Başarı Sıralaması: 814.389
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,39621
Başarı Sıralaması: 713.279
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259.63072
Başarı Sıralaması: 684008
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67