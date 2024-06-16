2024 Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108890242 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108890242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 285,30869
Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.070.716
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108890242
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli
Taban Puan: 285,30869
Başarı Sıralaması: 1.070.716
Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,57164
Başarı Sıralaması: 1.204.639
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: Doldu-103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226.31932
Başarı Sıralaması: 1078550
Kontenjan 2021: 100+3
Yerleşen 2021: Doldu-103