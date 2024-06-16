2024 Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108890242 UÖ-Ücretli

108890242 | Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108890242 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108890242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü   Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi   Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümüne Doldu-106 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 285,30869

Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.070.716

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108890242

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 285,30869

Başarı Sıralaması: 1.070.716

Kontenjan 2022 – 2023 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-106

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,57164

Başarı Sıralaması:  1.204.639

Kontenjan 2022:  100+3

Yerleşen 2022:  Doldu-103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226.31932

Başarı Sıralaması:  1078550

Kontenjan 2021:  100+3

Yerleşen 2021:  Doldu-103

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Topkapı Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 205070033 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Topkapı Üni. İnternet ve Ağ Teknolojileri Taban Puanları ( Önlisans ) 205070033 İÖ-Ücretli
2024 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350681 Ücretsiz
2024 Ordu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ( Önlisans ) 108350681 Ücretsiz
2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 203151289 %50 İndirimli
2024 İstanbul Medipol Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 203151289 %50 İndirimli
2024 İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209310017 %50 İndirimli
2024 İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 209310017 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları