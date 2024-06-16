2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111050073 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 111050073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı Bölümü Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 292,59652
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 974.131
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111050073
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 292,59652
Başarı Sıralaması: 974.131
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,38259
Başarı Sıralaması: 984.584
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241.9934
Başarı Sıralaması: 888457
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67