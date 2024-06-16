2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111050073 Ücretsiz

111050073 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111050073 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 111050073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Yaşlı Bakımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yaşlı Bakımı   Bölümü   Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 292,59652

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 974.131

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111050073

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Yaşlı Bakımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,59652

Başarı Sıralaması: 974.131

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,38259

Başarı Sıralaması:  984.584

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241.9934

Başarı Sıralaması:  888457

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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