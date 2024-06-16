2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 111050188 Ücretsiz

111050188 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 111050188 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 111050188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü   Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 320,78041

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 658.561

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111050188

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 320,78041

Başarı Sıralaması: 658.561

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,02080

Başarı Sıralaması:  614.826

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270.04792

Başarı Sıralaması:  580299

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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