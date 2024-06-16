2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 111050188 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 111050188 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Dolmadı-63 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 320,78041
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 658.561
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111050188
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 320,78041
Başarı Sıralaması: 658.561
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,02080
Başarı Sıralaması: 614.826
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270.04792
Başarı Sıralaması: 580299
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62