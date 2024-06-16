2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 111091152 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 111091152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 326,88130
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 602.318
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111091152
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Optisyenlik
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 326,88130
Başarı Sıralaması: 602.318
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 322,71572
Başarı Sıralaması: 583.565
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275.13482
Başarı Sıralaması: 534862
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62