2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 111091156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 111091156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 68+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-70 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 341,59160
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 483.234
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111091156
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 341,59160
Başarı Sıralaması: 483.234
Kontenjan 2022 – 2023 : 68+2+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-70
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 368,57048
Başarı Sıralaması: 301.241
Kontenjan 2022: 12+1
Yerleşen 2022: Doldu-13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 303.19174
Başarı Sıralaması: 341696
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Doldu-36