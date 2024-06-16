2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 111091156 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 111091156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 68+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-70 kişi yerleşmiştir.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 341,59160

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 483.234

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111091156

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 341,59160

Başarı Sıralaması: 483.234

Kontenjan 2022 – 2023 : 68+2+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-70

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,57048

Başarı Sıralaması: 301.241

Kontenjan 2022: 12+1

Yerleşen 2022: Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303.19174

Başarı Sıralaması: 341696

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Doldu-36