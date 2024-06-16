2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111091427 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 111091427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hasta Bakımı Bölümü Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 285,37214
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.069.836
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111091427
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Hasta Bakımı
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 285,37214
Başarı Sıralaması: 1.069.836
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,82195
Başarı Sıralaması: 1.057.927
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227.59999
Başarı Sıralaması: 1061849
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41