2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 111091427 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 111091427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Hasta Bakımı Bölümü Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 285,37214

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.069.836

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111091427

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Hasta Bakımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 285,37214

Başarı Sıralaması: 1.069.836

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,82195

Başarı Sıralaması: 1.057.927

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.59999

Başarı Sıralaması: 1061849

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41