2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 111050037 Ücretsiz

111050037 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 111050037 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 111050037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Elektronörofizyoloji   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji   Bölümü   Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 309,74538

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 771.365

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111050037

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 309,74538

Başarı Sıralaması: 771.365

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,65744

Başarı Sıralaması:  681.882

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267.85137

Başarı Sıralaması:  600758

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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