2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 111091386 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 111091386 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 3+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-4 kişi yerleşmiştir.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 389,51611
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 228.663
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111091386
ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Anestezi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 389,51611
Başarı Sıralaması: 228.663
Kontenjan 2022 – 2023 : 3+1+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,05409
Başarı Sıralaması: 173.778
Kontenjan 2022: 2+1
Yerleşen 2022: Doldu-3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 328.97515
Başarı Sıralaması: 228073
Kontenjan 2021: 4+1
Yerleşen 2021: Doldu-5