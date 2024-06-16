2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 111050028 Ücretsiz

111050028 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 111050028 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 111050028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 362,09958

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 352.18

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111050028

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 362,09958

Başarı Sıralaması: 352.18

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 356,05220

Başarı Sıralaması:  361.426

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306.157

Başarı Sıralaması:  326124

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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