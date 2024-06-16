2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750456 Ücretsiz

108750456 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750456 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 108750456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Yapı Denetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi   Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 232,26635

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.935.143

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108750456

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Yapı Denetimi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,26635

Başarı Sıralaması: 1.935.143

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,31849

Başarı Sıralaması:  1.959.738

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022:  Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1604719

Kontenjan 2021:  35+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-24

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