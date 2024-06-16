2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 108750323 Ücretsiz

108750323 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Taban Puanları ( Önlisans ) 108750323 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tercih kod numarası 108750323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Geleneksel El Sanatları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Geleneksel El Sanatları   Bölümü   Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geleneksel El Sanatları   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Geleneksel El Sanatları Bölümüne Doldu-32 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Puanı: 232,35755

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.933.438

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108750323

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: Geleneksel El Sanatları

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,35755

Başarı Sıralaması: 1.933.438

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-32

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,54463

Başarı Sıralaması:  1.694.488

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1609624

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-19

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