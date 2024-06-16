2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 108750544 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 108750544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-91 kişi yerleşmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 299,22689
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 891.801
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108750544
ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Rize
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 299,22689
Başarı Sıralaması: 891.801
Kontenjan 2022 – 2023 : 85+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-91
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,60168
Başarı Sıralaması: 907.689
Kontenjan 2022: 85+3
Yerleşen 2022: Doldu-88
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245.23903
Başarı Sıralaması: 850450
Kontenjan 2021: 85+3
Yerleşen 2021: Doldu-88